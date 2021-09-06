Юрист предупредил россиян о штрафе в 200 тысяч рублей за подглядывание в чужие окна Фото: Евгения ГУСЕВА

Регулярное подглядывание в чужие окна расценивается как вторжение в частную жизнь, за это человеку может грозить уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей. ОБ этом россиянам напомнил ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

По словам эксперта, все, что находится и происходит внутри жилого помещения, с юридической точки зрения попадает под понятие "частная жизнь". Сюда же относятся детали интерьера и бытовые предметы. Это считается семейной, интимной жизнью других граждан, отметил юрист.

- Статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, - рассказал специалист РИА Недвижимость.

Он также отметил, что обычно для жителя, которого систематически беспокоят гости по ту сторону стекла, сложнее всего зафиксировать и доказать намеренное наблюдение за своей персоной.