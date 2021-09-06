Последние новости на утро 6 сентября 2021: Шойгу рассказал о местах строительства новых городов в Сибири

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 6 сентября 2021 года.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о появление новых городов на территории Сибири. По его мнению, они могут быть построены между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. В частности, глава военного ведомства допустил создание промцентра с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника". Там же он видит возможности для добычи и для глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Шойгу также отметил, что для тех, кто намерен переехать в Сибирь и заняться ее развитием, может быть предоставлен ряд льгот, в частности "сибирская ипотека".

Правительство Японии заявило, что особый налоговый режим, который планируется ввести на Курильских островах, противоречит позиции Токио. По словам генсека кабмина Кацунобу Като, Япония уже внесла представление российской стороне.

В Бразилии остановили отборочный матч ЧМ-2022, в котором встречались хозяева и сборная Аргентина. Игра была прервана на 4-й минуте и перенесена. Причина - в составе гостей были выявлены игроки, которые пересекли границу Бразилии с нарушениями правил ковидного протокола.

Депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил власти страны в "преступной" политике. По его мнению, действия руководства государства сделали 10 миллионов граждан "рабами" из-за стремления отказаться от российского газа. Также он назвал власти страны "предателями родины".

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершится уже в ближайшие дни. Такое мнение высказал бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле. Он также рассказал, что, вероятнее всего, первые поставки газа начнутся до конца 2021 года.

В Министерстве обороны РФ заявили о принятии решения нарастить численность резервистов в российской армии. Однако при этом не говорится, сколько именно сейчас резервистов в рядах российской армии и на какое конкретное число их планируется увеличить.

Роспотребнадзор РФ запускает "горячую линию", куда граждане со всей страны могут позвонить и задать свои вопросы по организации питания в общеобразовательных организациях. Получить консультацию специалистов ведомства можно с 6 по 17 сентября 2021 года.

Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года вырос почти на 20%. Также на 16,5% вырос и объем поставок, а сумма продаж сладостей достигала 709,5 миллиона долларов.

Группа российских ученых успешно вывела новую породу кур, которая дает яйца, подходящие для производства вакцин от гриппа и различных ветеринарных препаратов. Эта порода птиц уже получила название "русская белоснежная".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила США и Украине, что Россия не является стороной Минских договоренностей. Также она призвала посольство США в Москве рассказать об этом американскому диппредставительству в Киеве.