Госдеп США осудил задержание одного из лидеров "Меджлиса крымскотатарского народа"* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США осудил задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымскотатарского народа»* Наримана Джелялова, которого ранее задержали в рамках расследования дела о диверсии на газопроводе в Крыму.

«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова», - говорится в сообщении госдепартамента.

Официальный представитель ведомства Нед Прайс отметил, что в ходе саммита «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым - это Украина», отметив, что Вашингтон непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность незалежной.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва открыта к взаимодействию с международными партнерами в деле раскрытия потенциала российского Крыма и для этого приглашает их на полуостров. Таким образом она прокомментировала проведение саммита «Крымская платформа», которую в Кремле считают чрезвычайно недружественным и антироссийским мероприятием.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.