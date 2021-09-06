Лавров заявил, что российская дипломатия будет и впредь пресекать попытки ревизии итогов Второй мировой войны

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что российская дипломатия будет и дальше пресекать любые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, кем бы они ни предпринимались.

Глава МИД РФ напомнил, что накануне в Нью-Йорке состоялась очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. «В связи с этим нелишне напомнить, что общепризнанные итоги Второй мировой войны, закрепленные в уставе всемирной организации, незыблемы. Российская дипломатия будет и впредь пресекать попытки их ревизии, кем бы они ни предпринимались», - заявил российский министр в видеообращении к участникам форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

Лавров назвал важным вклад в данную работу, которую «призваны вносить научные, экспертные круги, широкая общественность, в том числе и путем проведения таких мероприятий», как этот форум.

Как считает глава МИД РФ, Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио, поскольку впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия. «Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества. Забывать об этом мы не имеем морального права», - отметил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что обсуждение итогов Хабаровского процесса, которое основано на материалах архивов, имеет важное значение для противодействия искажению исторических событий Второй мировой войны.