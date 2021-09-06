Банки ожидают повышения ключевой ставки до 7% 10 сентября 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10 сентября 2021 года на заседании Центробанка РФ скорее всего будет принято решение о повышении ключевой процентной ставки сразу на 0,5п.п. – до 7%. К такому варианту развития событий склоняются в крупнейших российских банках.

Это позволит замедлить инфляцию и приведет к росту процентных ставок по депозитам и кредитам.

Только в Абсолют Банке и в УБРиР полагают, что регулятор возьмет паузу, чтобы понаблюдать за реакцией экономики на ставку в 6,5%.

К концу августа годовая инфляция поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%, подобные показатели требуют проведения агрессивной денежно-кредитной политики.

По данным Росстата, цены в этом году прибавили 6,5%. Рост ключевой ставки позволит сдержать годовой показатель в коридоре 6,3–6,5%.

Еще один плюс, который повлечет за собой повышение ставки – улучшение условий по депозитам. Банковские ставки по вкладам вырастут до 6,5% годовых. Но при этом ипотечные кредиты подорожают – высока вероятность что по ним средний процент составит 9,5% годовых, сообщает газета "Известия".

- Сентябрьские социальные выплаты подстегнут инфляцию на непродовольственные товары. В начале осени стоит ждать прибавку еще на 0,1% в неделю, а к концу сентября суммарно – от 0,2 до 0,25%, - прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

Аналогичного прогноза придерживаются в «Хоум Кредите». Там ожидают, что ключевая ставка к концу года будет на уровне 7–7,25%. Это позволит уже с ноября ощутить влияние жесткой монетарной политики и снижения инфляции.

Ранее в ЦБ дали прогноз по инфляции до 2024 года. По данным регулятора, в текущем году показатель составит 5,7-6,2%, в 2022 году снизится до 4-4,5%, а 2023 и 2024 год пройдут на отметке в 4%, сообщает ФАН.