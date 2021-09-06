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Общество6 сентября 2021 8:48

Препарат "Ковид-глобулин" начал проходить первую стадию клинических исследований

Он помогает организму побороть заболевание и “учит” иммунную систему быстрее создавать антитела
Наталья СМИРНОВА
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“Ковид-глобулин” - это лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, и содержащее антитела к нему

“Ковид-глобулин” - это лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, и содержащее антитела к нему

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19 начал проходить первую стадию клинических исследований. О стадии работы над препаратом “Ковид-глобулин” рассказала начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер.

“Ковид-глобулин” - это лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, и содержащее антитела к нему. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и “учит” иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Противопоказаниями к использованию препарата являются повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека, аутоиммунные заболевания, кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам лекарства.

“Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" - специфический антиковидный иммуноглобулин”, - цитирует Ольгу Эйхлер ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минздрав России допустил лечение беременных "Ковид-глобулином". Однако, так как препарат не входит в перечень жизненно необходимых, его применения для беременных возможно только по жизненным показаниям.