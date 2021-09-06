Аналитик назвала условия для возвращения рубля к показателям апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре финансовые рынки ждут сразу несколько событий, которые скажутся на рубле, некоторые из них могут подорвать стабильность российской валюты и отбросить ее к апрельским показателям.

10 сентября ЦБ проведет заседание, на котором решится вопрос повышения ключевой ставки. Эксперты полагают, что она может вырасти сразу до 7%. Это окажет позитивное влияние на российскую валюту и укрепит позиции рубля. Чем выше показатели инфляции за август, тем активнее будет расти ключевая ставка.

В пользу российской валюты также играют высокие цены на нефть, баррель марки Brent торгуется на отметке в 70 долларов. Если ситуация с коронавирусом останется подконтрольной и мир не ждут новые локдауны, то черное золото удержит высокие показатели.

Этот же фактор в целом влияет на мировую стабильность. В ВОЗ допускают, что в сентябре может прийти новая волна пандемии. Если этот сценарий сбудется, то спрос на нефть пойдет вниз, что, соответственно, окажет давление на рубль.

- 22 сентября ФРС США так же заявит о грядущем повышении процентной ставке, что станет сигналом сворачивая мягкой монетарной политики. Доллар может отреагировать на это существенным ростом, что станет негативом для рубля, - прогнозирует в беседе с "Российской газетой" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

По прогнозам аналитика, курс доллара на сентябрь - 72-76 рублей, евро в диапазоне 86-89 рублей. До таких же показателей американская и европейская валюта доходили в апреле 2021 года.

Ранее основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил об опасности хранения сбережений в долларах США. Инвестор назвал «сумасшедшей идеей» держать все в американской валюте, сообщает ФАН.