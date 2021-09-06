Политолог: Евросоюз откажется от требований к "Северному потоку — 2" в случае холодной зимы Фото: REUTERS

Немецкий политолог Александр Рар высказал предположение, что «Северный поток-2» могут освободить от действия газовой директивы Евросоюза в случае, если предстоящая зима будет суровой.

По мнению политолога, требования упразднят при наступлении неблагоприятных погодных условий, так как в противном случае немцы окажутся заложниками решения суда Дюссельдорфа.

- Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа, — отметил Рар в беседе с сайтом mk.ru.

По мнению эксперта, рассчитывать только на украинские транзитные сети нельзя, так как они устарели морально и физически. Если возникнет опасность остаться без топлива, Европа забудет о своих решениях и рестрикциях и начнет активно закупать газ.

- Кроме того, как показывает жизнь, когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях. И так будет всегда в условиях холодных зим, - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что решение распространить газовую директиву ЕС на «Северный поток-2» некорректное решение, так как документ был принят в 2019 году, а строительство газопровода стартовало в 2018-м на территории Германии.