В Ингушетии задержаны четыре сторонника ИГ*, готовившие теракты

Террористы собирались совершить нападения на правоохранителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФСБ сообщили о задержании в Ингушетии четырех сторонников ИГ*. Они готовились к совершению терактов.

Отмечается, что задержанные - четверо граждан России, которые через интернет установили контакты с членами ИГ*, чтобы координировать деятельность по подготовке преступлений. В частности, террористы собирались совершить нападения на правоохранителей с помощью самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Также сторонники террористов занимались пропагандой идеологии ИГ* среди российских граждан.

При задержании у преступников были изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Участие в деятельности террористической организации", "Пособничество в участии в деятельности террористической организации" и "Несообщение о преступлении".

*Запрещенная в России террористическая организация.