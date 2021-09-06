Видео задержания боевиков ИГ* в Ингушетии опубликовала ФСБ

С помощью самодельных взрывных устройств и другого оружия преступники собирались совершить теракт Фото: кадр видео ФСБ РФ

ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГ* в Ингушетии. На кадрах видно, как силовики обыскивают задержанных и их дом, где находят огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления.

С помощью самодельных взрывных устройств и другого оружия преступники собирались совершить теракт - в частности, они планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее писал сайт kp.ru, с боевиками ИГ* четверо россиян связались через интернет, чтобы получать координирование в подготовке преступлений. Также преступники занимались распространением идеологии ИГ* среди соотечественников. Против них возбуждены уголовные дела по статьям "Участие в деятельности террористической организации", "Пособничество в участии в деятельности террористической организации" и "Несообщение о преступлении".

*Запрещенная в России террористическая организация