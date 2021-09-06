В России 6 сентября 2021 выявлено 17 856 новых случаев заражения коронавирусом

Лидером по количеству новых случаев заболевания остается Москва Фото: ИВАНОВА Диана

В России за последние сутки было выявлено 17 856 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, по обновленным данным число выявленных за все время случаев заболевания достигло более 7,03 миллиона.

“За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 17 856 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1251 (7,0%) без клинических проявлений”, - говорится в сообщении штаба.

Лидером по количеству новых случаев заболевания остается Москва. За ней идут Санкт-Петербург и Московская область.

Как ранее писал сайт kp.ru, точность российских тест-систем для определения у человека наличие коронавируса не снизилось даже при появлении нового штамма COVID-19. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.