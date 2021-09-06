В ГИБДД рассказали подробности ДТП с погибшим под Нижним Тагилом

В ДТП погиб один человек, еще несколько получили ранения Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

6 сентября около 7 часов утра на втором километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу произошло серьезное ДТП с погибшим – на Песчаном столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Информационный портал TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Нижнего Тагила опубликовал подробности страшного ДТП.

67-летний мужчина за рулем «ВАЗ-212140» направлялся в сторону поселка Евстюниха. На втором километре он стал поворачивать налево, не предоставив преимущество «ВАЗ-2110», за рулем которого был мужчина 46 лет. Столкновения избежать не удалось.

В результате 34-летний пассажир «ВАЗ-2110» погиб на месте ДТП, водители двух автомобилей и два пассажира попали в больницы с травмами различной степени тяжести.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые провели опрос очевидцев. По факту смертельного ДТП будет проведено тщательное расследование, по итогам которого будет установлена окончательная причина аварии.