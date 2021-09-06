Пассажиропоток в тюменском аэропорту Рощино превысил допандемийный уровень

Об этом сообщил генеральный директор компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков во время встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором.

«По итогам 2021 года прогнозируемыи рост пассажиропотока составит 7% к уровню 2019 года, – рассказал Сергей Рудаков. - Совокупныи среднегодовои темп роста с 2018 по 2021 год – на уровне 3,3%. По нашим прогнозам, в 2022 году пассажиропоток превысит 2 миллиона 200 тысяч пассажиров. Рост к показателям 2021 года составит 3% за счет восстановления международного авиасообщения до уровня допандемии ного 2019 года».

Полеты из аэропорта Рощино выполняются по 48 направлениям, из них 11 – международные. За 8 месяцев 2021 года регулярные рейсы из тюменской воздушной гавани осуществляют 24 авиакомпании. Наибольшую долю в общеи структуре пассажиропотока занимает московское направление – 34%. На второи позиции Сочи – 8%, на третьей Санкт-Петербург – 7%. На долю Нового Уренгоя и Салехарда приходится по 6%.

Стабильный рост пассажиропотока диктует необходимость дальнейшего развития аэропорта Рощино. Общий объем инвестиций компании «Новапорт Холдинг» в реконструкцию аэровокзального комплекса составит почти 8 млрд рублеи , работы планируется завершить в конце 2025 года. В конце сентября 2021 года в аэропорту будет введен в эксплуатацию современный цех бортового питания.

«Воплощение в жизнь масштабных планов развития тюменского аэропорта станет логичным продолжением нашей традиционной политики, направленной на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Тюменской области, создание комфортных условий для тюменцев и гостей региона», – резюмировал Александр Моор.