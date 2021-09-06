85% россиян хоть раз в жизни брали кредит

Стало известно, у скольких россиян есть кредит Фото: Shutterstock

Большинство россиян брали кредиты хоть раз в жизни. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Отмечается, что 85% экономически активного населения имели или имеют действующие собственные кредиты.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в базе бюро содержатся данные более чем о 100 миллионах россиян, которые так или иначе вовлечены в процессы розничного кредитования.

«Подавляющее число из них имеют или когда-то имели кредиты. Но в базе кредитных историй также имеются данные и о гражданах, у которых своих кредитов никогда не было. Речь идёт, например, о поручителях/созаемщиках по кредитам или должниках за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, по нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны», — цитирует Волкова RT.

По словам эксперта, на такой уровень кредитная инфраструктура поднялась примерно в 2015 году и с тех пор остается неизменной, пишет ОТР.

Напомним, ранее психолог рассказал, какое влияние на человека оказывают кредиты. По данным специалиста, сознание о наличие долга способствует накоплению стресса, что может привести к настоящей депрессии, сообщает телеканал «360».