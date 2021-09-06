Приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой вынесет в Белоруссии Фото: REUTERS

В Белоруссии вынесен приговор оппозиционерам Максиму Знаку и Марии Колесниковой. Они получили реальные сроки лишения свободы. Знак проведет в тюрьме 10 лет, а Колесникова – 11 лет.

Такой приговор озвучил Минский областной суд. Решение было оглашено 6 сентября.

Срок для членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии был сформирован по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Знаку будет отбывать наказание в условиях усиленного режима, Колесникова - в условиях общего режима. Оба обвиняются в преступлениях, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем".

На время следствия оппозиционеры были задержаны, в суд материалы дела поступили в августе 2021 года.

По данным стороны обвинения, осужденные летом 2020 года и вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем.

Ранее были осуждены бывший председатель правления Белгазпромбанка и экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании.