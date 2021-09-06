Армения одобрила российскую вакцину "Спутник Лайт"

Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Армении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Армении. Об этом сообщает РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций). "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", который Армения уже одобрила в феврале 2021 года.

РФПИ отмечает, что "Спутник Лайт" позволит ограничить распространение коронавируса в стране и быстрее достичь коллективного иммунитета.

Напомним, вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая 2021 года. Она включает в себя только один укол и применяется в основном для ревакцинации тех, кто уже сделал прививку более шести месяцев назад. Эффективность препарата составляет почти 80%, а антитела формируются к 28-му дню после вакцинации.

Пока в инструкции к вакцине сказано, что ей могут прививаться люди от 18 до 60 лет. Однако в скором времени это может измениться. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили прививать пожилых людей "Спутником Лайт".