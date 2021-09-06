Канатная дорога до Китая и аэропорт в Благовещенске: Глава Приамурья Василий Орлов рассказал, какие вопросы он обсудил с Владимиром Путиным

Владимир Путин обсудил с губернатором Василием Орловым важные для региона вопросы. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал об итогах визита в регион президента Владимира Путина. Глава государства на обратном пути с Восточного экономического форума посетил Благовещенск. 3 сентября президент РФ осмотрел космодром Восточный и обсудил с главой региона важные для Амурской области темы.

- Мы поднимали пять вопросов, и все пять вопросов президент поддержал, - рассказал Василий Орлов.

В частности, президент и губернатор обсудили строительство аэропорта в Тынде. На его возведение выделяется 3,2 млрд. рублей.

- Проект уже находится в госпрограмме «Развитие транспортной системы», но начало реализации намечено на 2024 год, - сообщил Василий Орлов. - Я попросил передвинуть этот срок на 2022 год, так как в 2024 году вся страна будет праздновать 50-летие БАМа. Хотелось бы, чтобы к этому времени у нас уже был аэропорт.

Второй вопрос касался новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска. Регион подписал соглашение с инвестором на строительство пассажирского терминала, сумма контракта составляет 7 млрд. рублей.

- Инвестор просит скорректировать параметры строящейся ВПП – добавить несколько перронов для стоянки самолетов и расширить обочины, чтобы можно было принимать все типы судов. Президент дал поручение правительству РФ рассмотреть и поддержать реализацию проектов, - отметил Василий Орлов.

Еще одной темой встречи стало строительство канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ (Китай). Общая стоимость работ - 9 млрд. рублей.

- Канатная дорога будет готова в конце 2023 года. Проект предполагает создание пункта пропуска, на котором нужно установить соответствующее оборудование для проверки данных граждан, пересекающих границу. Им будет пользоваться пограничная служба. Стоимость этого оборудования составляет 700 млн. рублей. Я попросил президента включить эти расходы в госпрограмму, - рассказал глава региона.

Губернатор также обсудил с президентом строительство набережной в Благовещенске. Семь из десяти ее участков уже введены в эксплуатацию. На завершение последних трех участков требуется 3,4 млрд. рублей.

- Из этой суммы 1,6 млрд. мы уже предусмотрели в трехлетнем бюджете области. Эти средства пойдут на завершение набережной в районе судостроительного завода, - рассказал Василий Орлов. - Также необходимо завершить возведение набережной в районе конечной автобуса №5 – на эти цели требуется 1,8 млрд. рублей. Я попросил президента о выделении средств из федерального бюджета, и он в этом вопросе нас поддержал.

Кроме того, Владимир Путин одобрил просьбу выделить в рамках федеральной адресной инвестиционной программы средства на строительство роддома в Благовещенске. Стоимость проекта составляет 3,6 млрд. рублей, начало строительства намечено на 2022 год.