Бывший президент Украины Леонид Кравчук пришел в себя после комы

Бывший украинский президент, постоянный представитель в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины Леонид Кравчук пришел в себя после перенесенной комы. Летом на Украине он пережил сложную операцию на сердце, после чего был перевезен в реанимацию клиники в Мюнхене.

“В данный момент первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic. Туда его переправили после сложной операции, которую он перенес на Украине”, - пишет издание “Страна”.

По словам источника издания, Кравчук чувствует себя неплохо - он в сознании и узнает своего внука. Однако речь к нему пока не вернулась. Врачи проводят исследования, чтобы понять, что стало причиной комы экс-президента и какие у него шансы на восстановление.

Сайт kp.ru ранее писал, что бывший украинский президент, постоянный представитель в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук почти месяц находился в реанимации после перенесенной операции на сердце. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, так как не мог дышать сам.