Востоковед предупредил, что не стоит ждать мира в Афганистане после взятия талибами* Панджшера

Пока ситуация в регионе остается напряженная Фото: REUTERS

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров спрогнозировал, наступил ли мир в Афганистане после взятия талибами* контроля над провинцией Панджшер. Высока вероятность, что силы сопротивления будут искать поддержки в Таджикистане и других странах.

Востоковед уверен, что новая власть не сможет гарантировать окончания войны в стране. Чтобы добиться стабилизации обстановки в стран, сторонам придется очень многое сделать и решить ряд спорных вопросов.

- Пока можно говорить только об окончании определенного этапа войны. Там еще много вопросов и с ИГИЛ* и с другими террористическими группировками, - отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Востоковед так же подчеркнул, что в настоящий момент сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация на севере страны.

*Запрещенная в России террористическая организация.