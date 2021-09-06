В Ельце построят крупнейший в Липецкой области физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: липецкаяобласть.рф

Во время своего сегодняшнего визита в Елец Светлана Хоркина побывала в гостях у гимнастов - воспитанников детской спортивной школы №1. Условия для занятий у ребят сейчас, к сожалению, малокомфортные. В маленьком зале старинного здания очень тесно для восьмидесяти юных спортсменов. В аналогичных условиях тренируются и ребята из остальных спортивных секций. Есть и другие небольшие залы для занятий, но они находятся в разных концах Ельца, а у некоторых спортсменов и вовсе нет своих помещений для тренировок.

Но вскоре в городе построят самый большой в регионе физкультурно-оздоровительный комплекс. Его общая площадь составит 6,5 тыс. кв.м. Расходы на строительство и оборудование Фока составит 640 миллионов рублей. Губернатор Липецкой области, мэр Ельца и Светлана Хоркина заложили первый камень на месте строительства современного спортивного объекта.

Елецкий спортивный комплекс станет самым большим в Липецкой области. В течение ближайших двух лет в городе появятся многофункциональные помещения с большим количеством зрительных мест для занятий спортом и активного отдыха. В физкультурно-оздоровительном комплексе можно будет играть в волейбол, мини-футбол, баскетбол и теннис. В новом трёхэтажном здании станут заниматься и воспитанники детской спортивной школы №1. Также здесь появятся залы единоборств, гиревого спорта, тяжелой атлетики.

«Спортивная история Ельца великолепна, но спортивную базу города надо улучшать. Мы приняли решение построить этот комплекс, который откроет новые возможности для борцов, гимнастов, футболистов и представителей других видов спорта. Липецкая область получила грант за эффективное управление субъектом. К 460 миллионам рублей мы добавили областные средства и направили все на строительство комплекса, который так нужен жителям. Елец выйдет на другой спортивный уровень и на сегодняшний день таких объектов в области нет», - прокомментировал Игорь Артамонов важное событие в спортивной жизни города.

Фото: липецкаяобласть.рф

«Мне очень приятно участвовать в таком торжественном моменте закладки камня на месте строительства даже не дворца, а храма спорта. Я уверена, что здесь будут заниматься люди, которые продолжат победные спортивные традиции вашего города, а у вас много чемпионов, и дополнят олимпийский небосклон новыми именами», – подчеркнула Светлана Хоркина.