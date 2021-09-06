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Политика6 сентября 2021 15:22

Лавров заявил, что современные технологии позволяют заполнить эфир фейками

Он отметил, что государство обязано защищать правдивую информацию
Наталья СМИРНОВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам посещения Санкт-Петербурга, где 6 сентября состоялась его встреча с педагогическим сообществом города. Дипломат, в частности, затронул тему информационной войны в современном мире.

Лавров отметил, что часто пресса и оппозиционные порталы не пытаются разобраться в действиях чиновников, чтобы дать им объективную оценку, а умышленно подают информацию так, чтобы оттолкнуть граждан от власти.

“Наверное, это примета времени, потому что с современными технологиями новости распространяются мгновенно, и заполнить эфир любой фейковой новостью не составляет никакого труда. И даже если потом соответствующий ресурс объявит, что это не подтвердилось, это уже будет мелким шрифтом, образно говоря”, - заявил Лавров.

Он отметил, что государство обязано защищать правдивую информацию и объективно показывать происходящее в стране. Для этого необходимо, чтобы существовали конкурентоспособные ресурсы, которые будут разбираться в проблемах и преподносить их гражданам со всей глубиной.

Как ранее писал сайт kp.ru Сергей Лавров отметил, что российская дипломатия будет и дальше пресекать любые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, кем бы они ни предпринимались.

Лавров – о современной информационной войне: заполнить эфир фейковой новостью не составляет труда