Лавров заявил, что современные технологии позволяют заполнить эфир фейками

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам посещения Санкт-Петербурга, где 6 сентября состоялась его встреча с педагогическим сообществом города. Дипломат, в частности, затронул тему информационной войны в современном мире.

Лавров отметил, что часто пресса и оппозиционные порталы не пытаются разобраться в действиях чиновников, чтобы дать им объективную оценку, а умышленно подают информацию так, чтобы оттолкнуть граждан от власти.

“Наверное, это примета времени, потому что с современными технологиями новости распространяются мгновенно, и заполнить эфир любой фейковой новостью не составляет никакого труда. И даже если потом соответствующий ресурс объявит, что это не подтвердилось, это уже будет мелким шрифтом, образно говоря”, - заявил Лавров.

Он отметил, что государство обязано защищать правдивую информацию и объективно показывать происходящее в стране. Для этого необходимо, чтобы существовали конкурентоспособные ресурсы, которые будут разбираться в проблемах и преподносить их гражданам со всей глубиной.

Как ранее писал сайт kp.ru Сергей Лавров отметил, что российская дипломатия будет и дальше пресекать любые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, кем бы они ни предпринимались.