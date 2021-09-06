Пользователи "Госуслуг" получат полный доступ к электронной медкарте

Пользователи "Госуслуг" получат доступ ко всей электронной медицинской карте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени пользователи "Госуслуг" получат доступ ко всей электронной медкарте.

- Уже в самое ближайшее время пользователи портала "Госуслуг" в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте, - сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Пока же пользователи могут записаться на прием ко врачу, посмотреть свои направления и другую информацию на сайте emias.info.

Ранее россиянам разрешили оформлять временную регистрацию через портал "Госуслуг". Теперь для этого не надо идти в отделения МВД или многофункциональные центры. После обработки заявления электронное свидетельство поступит в личный кабинет. Оно имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Поэтому человек может его распечатать и при необходимости предъявить.