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Общество6 сентября 2021 15:44

Замглавы Минпромторга заявил о стабилизации цен на продукты в России

Некоторые категории товаров подешевели так сильно, что создали проблемы производителям
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться

Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться

Фото: Евгения ГУСЕВА

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов оценил ситуацию с ценами на продукты в стране. По его словам, стоимость ряда товаров существенно снизилась.

Евтухов отметил, что сегодня ситуацию с ценами на продовольствие можно назвать стабильной, в том числе благодаря действиям властей. Министр напомнил, что сейчас в регионах растет число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам и позволяют реализовать овощи среди россиян по доступной цене.

Также Евтухов оценил стоимость конкретных категорий продуктов, которые были наиболее “проблемными” в период роста цен. Министр сообщил, что стоимость сахара и подсолнечного масла сегодня стабильна, а куриные яйца подешевели так, что трудности испытывают не покупатели, а птицеводы. Аналогичная ситуация сложилась и с мясной продукцией.

“Цены на овощи "борщевого набора" снижаются существенным образом, на это влияет и урожай, и сезонный фактор. Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы. Например, по капусте: тут сказался более поздний срок начала уборки урожая”, - цитирует Евтухова РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов признал, что в конце 2020 года произошел галопирующий скачок цен. Какие-то позиции дорожали к праздникам, например, яйца перед Пасхой. На мясо наблюдался кратковременный рост цен.