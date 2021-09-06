Замглавы Минпромторга заявил о стабилизации цен на продукты в России

Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться Фото: Евгения ГУСЕВА

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов оценил ситуацию с ценами на продукты в стране. По его словам, стоимость ряда товаров существенно снизилась.

Евтухов отметил, что сегодня ситуацию с ценами на продовольствие можно назвать стабильной, в том числе благодаря действиям властей. Министр напомнил, что сейчас в регионах растет число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам и позволяют реализовать овощи среди россиян по доступной цене.

Также Евтухов оценил стоимость конкретных категорий продуктов, которые были наиболее “проблемными” в период роста цен. Министр сообщил, что стоимость сахара и подсолнечного масла сегодня стабильна, а куриные яйца подешевели так, что трудности испытывают не покупатели, а птицеводы. Аналогичная ситуация сложилась и с мясной продукцией.

“Цены на овощи "борщевого набора" снижаются существенным образом, на это влияет и урожай, и сезонный фактор. Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы. Например, по капусте: тут сказался более поздний срок начала уборки урожая”, - цитирует Евтухова РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов признал, что в конце 2020 года произошел галопирующий скачок цен. Какие-то позиции дорожали к праздникам, например, яйца перед Пасхой. На мясо наблюдался кратковременный рост цен.