Лавров: Россия не намерена защищать русскоязычных граждан за рубежом силовыми методами

Сергей Лавров сообщил, что РФ не намерена защищать россиян за рубежом силовыми методами Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с педагогами Санкт-Петербурга заявил, что Москва не намерена защищать русскоязычное меньшинство за рубежом силовыми методами.

- Мы не будем употреблять здесь методы такие силовые. Это невозможно. Но призвать к ответственности необходимо, и мы это делаем. Делаем это и в Совете Европы, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подразделениях, которые занимаются проблемами нацменьшинств в ООН, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что МИД РФ регулярно докладывает о проблеме защиты русскоязычных меньшинств верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Ранее Сергей Лавров встретился с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. В рамках диалога они обсудили, в том числе, тему гонений на христиан в мире. Согласно сообщению российского дипломатического ведомства, Лавров и митрополит Иларион говорили про различные аспекты взаимодействия МИД и Русской православной церкви, включая проблематику преследования христиан в различных регионах мира. Одной из темой стала защита прав верующих в современном мире, меры поддержки соотечественников за рубежом.