Вакансии дизайнера и няни возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Москве

В Москве появилась вакансия дизайнера с зарплатой полмиллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одними из самых высокооплачиваемых вакансий сентября в Москве оказались позиции дизайнера штор и няни-гувернантки. Работодатели, ищущие этих сотрудников, готовы платить до полумиллиона рублей в месяц.

Так, дизайнеру штор предлагается зарплата в 500 тысяч рублей. При этом от кандидата требуется только среднее профессиональное образование, грамотная речь и работа в сфере от одного года. Кроме того соискатель должен понимать, как выкраивается штора, и уметь рассчитывать расход ткани, пишет ФАН.

Второй в рейтинге высокооплачиваемых вакансий стала должность няни-гувернантки. Работодатели готовы платить специалисту 360 тысяч рублей за вахту из 60 рабочих и 30 выходных дней. Для работы необходимо иметь, как минимум, среднее педагогическое образование, а также опыт работы от трех лет и заграничный паспорт.

300 тысяч рублей работодатели готовые предложить за должность генерального директора образовательного центра, передает телеканал «360».

Также в рейтинг высокооплачиваемых вакансий по версии сервиса «Работа.ру» пошли позиции разработчика приложений с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц, руководителя отдела продаж (до 200 тысяч рублей в месяц), а также разработчика на 1С-Битрикс и преподавателя химии ( до 100 тысяч рублей), сообщает Москва 24.