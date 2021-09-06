Отец Алисы Тепляковой назвал сумму, которую Ксения Собчак предлагала ему за участие в своем шоу Фото: Личный архив

Отец Алисы Тепляковой, которая в 9 лет поступила в МГУ, рассказал, что его приглашала в свое шоу Ксения Собчак и поделился, какую сумму журналистка предлагала за участие в программе.

Евгений Тепляков отметил, что отказался от съемок в шоу Ксении Собчак «Док-ток». Причем беседа с помощниками светской львицы состоялась несколько раз. За участие в шоу предлагали деньги – семье были готовы заплатить 200 тысяч рублей.

Евгений Тепляков признался, что отказался вовсе не из-за сумы гонорара, а из-з формата, в котором работает Собчак. По его мнению, на передаче не обсуждают серьезные проблемы.

- Какие-то левые картинки под видом новостей, какой-то высосанный из пальца инфоповод, вместо обсуждения серьезных вещей, - рассуждает Тепляков.

Евгений Тепляков добавился в студенческие чаты и не нашел общего языка со студентами

Ему бы хотелось поговорить о недочетах, которые есть в системе образования. Больше всего родителя беспокоит то, что детей до семи лет не хотят брать в первый класс. Или низкие результаты экзаменов у детей.

А тот факт, что Собчак предлагает обсудить конфликт, который разгорелся у отца девочки со студентами МГУ – ему не нравится.

Ранее в Сети появились скриншоты из закрытого паблика для студентов Психфака МГУ в ВКонтакте. Мужчина добавился в группу и стал активно переписываться со студентами, причем со многими из них диалог незаладился.

- Ксения же обсуждает картинки. Это что, инфоповод? Или способ отвлечь внимание от реальных проблем? Или, может быть, это отменяет тот факт, что Алиса сдала ЕГЭ и поступила в МГУ? Кому-то просто Алиса не нравится, похоже, — рассказал «Ридусу» отец девочки.

Алиса - самая юная выпускница школы 2021 года. Ей всего девять лет (на момент сдачи ЕГЭ было восемь. - Ред.), а она уже получила аттестат об окончании 626-й школы в Котловке на юго-западе столицы и даже сдала дополнительные экзамены на психфак в МГУ. Многие уже обвили родителей девочки, что они украли детство у нее.