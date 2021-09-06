Лавров заявил, что Россия примет участие в инаугурации нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана. Как подчеркнул дипломат, представители страны готовы приехать на церемонию в Кабул, однако при условии инклюзивности новой власти.

"Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов* и другие этнические группы, не только пуштунов - это узбеки, хазарейцы, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни", - заявил Лавров на встрече журналистами.

Глава российского МИД не исключил, что на церемонию могут быть приглашены другие страны, которые влияют на ситуацию в Афганистане.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, контроль над которым15 августа захватил "Талибан"*. Российский лидер призвал как можно скорее ввести талибов* в “семью цивилизованных народов”.

*Запрещенная в России террористическая организация