Талибы* захватили мавзолей отца лидера сопротивления

"Талибан"* захватили мавзолей отца лидера сопротивления Фото: REUTERS

Боевики радикального движения "Талибан"* объявили о захвате мавзолея "Панджшерского льва" Ахмад Шаха Масуда, который является отцом нынешнего лидера Фронта национального сопротивления (ФНС) Али Маисама Назари.

Мавзолей находится расположен около города Базарак, который является столицей провинции Панджшер. Там обосновались силы сопротивления, выступившие против власти "Талибана"*.

Ранее представитель радикального движения Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан"* полностью взяли под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам*. Радикалы сообщили, что не собираются подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.

Напомним, Фронт национального сопротивления (ФНС) в Афганистане меняет тактику противостояния "Талибану"*. Об этом сообщил представитель сопротивления Али Маисам Назари.По его словам, силы сопротивления переходят к партизанской войне с радикалами. Сейчас они отступают в горы, где продолжат войну с "Талибаном"*.

*Запрещенная в России террористическая организация