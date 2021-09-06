Сенатор Джабаров заявил о важности завершения строительства «Северного потока – 2»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что запуск «Северного потока – 2» позволит улучшить экономические отношения с Германией. Политик подчеркнут, что проект газопровода является чисто коммерческим.

«Остаётся всех нас поздравить с завершением проекта, который является не политическим, как пытались изобразить многие на Западе, в том числе Украина, а чисто коммерческим, экономическим проектом», — цитирует Джабарова RT.

По словам сенатора, новый трубопровод сможет гарантировать «бесперебойные поставки газа» в Европу, что позволит улучшить экономические отношения с регионом.

«Я думаю, это говорит о том, что с Россией надо сотрудничать и ничего кроме пользы от этого сотрудничества ни одна страна в мире не получит», — подытожил политик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что газопровод будет запущен через несколько дней. Окончательные работы над проектом завершатся уже в ближайшее время, передает «Свободная пресса».