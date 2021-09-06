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Экономика6 сентября 2021 18:30

Майнеры распродают жесткие диски из-за провала криптовалюты Chia

По состоянию на сентябрь, токен продается за 220 долларов, хотя еще весной стоил 1685 долларов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Из-за провала криптовалюты майнеры распродают жесткие диски

Из-за провала криптовалюты майнеры распродают жесткие диски

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Майнеры начали распродажу жестких дисков из-за провала криптовалюты Chia, для добычи которой требуются винчестеры. Об этом сообщило издание VNExpress.

Chia появилась весной 2021 года. На старте криптовалюта вызвала ажиотаж, ее пиковая стоимость составляла 1685 долларов или 123 тысячи рублей. Однако стоимость токена стала резко снижаться. По состоянию на сентябрь, Chia продается за 220 долларов.

По задумке авторов, криптовалюту нужно было майнить на жестких дисках. После провала Chia, майнеры, которые несколько месяцев назад вызвали дефицит винчестеров, стали активно распродавать накопители.

Напомним, ранее председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд сделал громкий прогноз, объявив, что сейчас биткоин находится на стадии обвала и в скором времени может потерять 70-80% стоимости, опустившись до 10-15 тысяч долларов.