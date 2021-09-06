Эмманюэль Макрон выразил соболезнования из-за смерти Жана-Поля Бельмондо Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью легендарного актера Жана-Поля Бельмондо. Пост французский лидер опубликовал у себя в Twitter.

- Он навсегда останется "Великолепным". Жан-Поль Бельмондо был национальным сокровищем, полным взрывов смеха, громкоголосый и высокий, возвышенный герой и в то же время - знакомый персонаж, неутомимый безумец и волшебник, играющий словами. В нем мы все нашли себя, — гласит сообщение французского лидера.

Напомним, в понедельник, 6 сентября, на 89-м году жизни умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на адвоката артиста. Дополнительной информации о причинах смерти актера пока нет. Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года во французской коммуне Нейи-сюр-Сен. Всемирную известность Жану-Полю принесла роль Мишеля Пуакара в фильме "На последнем дыхании". Свою популярность актер закрепил, сыграв в кинолентах "Чочара" и "Профессионал". В 2015 году Бельмондо объявил об окончательном завершении карьеры в кино.