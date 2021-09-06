Космический корабль "Буран" вернут из Казахстана в Россию

Космический корабль «Буран» перевезут из Казахстана в Россию Фото: Shutterstock

Космический корабль "Буран" вернут с космодрома Байконур в Россию. Специалисты научно-производственного объединения (НПО) "Молния", которые разрабатывали "Буран", уже побывали на космодроме и осмотрели корабль.

- Целью поездки стал осмотр орбитального корабля "Буран" и его технологического макета, а также ангара, где хранятся изделия, для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны, - говорится в сообщении.

Идея перевезти "Буран" с космодрома Байконур и установить его в одном из отечественных музеев впервые прозвучала в начале этого года. Дело в том, что без должного обслуживания он разрушается, периодически подвергается атакам вандалов, а ангар, в котором находится "Буран", вовсе может обрушится в любой момент.

Несколько месяцев назад неизвестные вновь разрисовали корабль. Граффитчики написали "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле" и оставили под рисунками свои подписи.