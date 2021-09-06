МВД РФ предложило разрешить правоохранителям блокировать сайты с "рецептами" взрывчатки и оружия

В России предложили разрешить правоохранителям блокировать сайты с инструкциями по изготовлению взрывчатки и оружия Фото: Анастасия ОСИПОВА

МВД РФ разработало проект закона, где предложило разрешить правоохранительным органам блокировать сайты с инструкциями по изготовлению взрывчаток и оружия. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, такой привилегией предлагается наделить МВД РФ, ФСБ РФ, Росгвардию и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В пояснительной записке к документу говорится, что критерии оценки материалов для возможного ограничения доступа будут разработаны в рамках межведомственного приказа. При этом реализация проекта не потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование". Основанием для этого решения стало требование Генеральной прокуратуры, согласно которому, необходимо ограничивать доступ к тем ресурсам, которые связаны с Фондом по борьбе с коррупцией (Признанной в России экстремистской организацией и иностранным агентом).