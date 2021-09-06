Анна Кузнецова сообщила, что больше половины детей в России сталкивались с травлей Фото: Иван МАКЕЕВ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что более 50 процентов детей в РФ сталкивались с травлей. При этом почти 40 процентов никому не сообщают об этом.

- К сожалению, по результатам опроса более 50% детей сталкивались с буллингом. Это чаще, чем каждый второй. Только 39% детей никому об этом не рассказывают. То есть основная беда травли в школе - это ее латентность. Когда взрослым не хватает времени, может быть профессионализма, может, порой, желания увидеть, что ребенок страдает по какой-либо причине. Это может обернуться очень большой бедой, — рассказала детский омбудсмен журналистам в ходе рабочего визита в Ставрополь.

Кузнецова отметила, что ее аппарат провел соответствующие проверки по всей России. По мнению детского омбудсмена, школьная жизнь должна быть наполнена не только стремлением набрать максимальный балл на ЕГЭ, но и человечностью.

Напомним, ранее 87% опрошенных взрослых ответили, что сталкивались в своей жизни с травлей. У 90% эти случаи были связаны со школой. 47% из тех, кто сталкивался с травлей, были жертвами. 13% признались, что сами выступали обидчиками. 42% ответивших утвердительно вступались за других. 78% участников опроса считают, что жертвой травли может стать абсолютно кто угодно - для этого даже не обязательно выделяться из толпы.