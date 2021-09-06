ДНР И ЛНР создадут единое экономическое пространство. Фото: СПРИНЧАК Валерий/ТАСС

Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник приняли решение создать единое экономическое пространство.

- Донецкая народная республика и Луганская народная республика <...> провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях, — говорится в декларации по итогам встречи глав самопровозглашенных республик.

Стороны также выразили решимость развивать взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам. Кроме того, Пушилин и Пасечник намерены подписать договор о едином таможенном пространстве.

Ранее Денис Пушилин подписал указ, согласно которому был снят запрет на въезд в ДНР граждан, не имеющих регистрации на территории ДНР, с территории Луганской Народной Республики. Также разрешен выезд с территории ДНР на территорию ЛНР без каких-либо условий. Определенные изменения коснулись и пересечения границы с Украиной. Теперь среди причин для въезда в ДНР для граждан, не имеющих регистрации в Республике, добавилась "в целях участия в Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины".