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Общество6 сентября 2021 20:38

МГУ опроверг информацию о хамстве отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой

В пресс-службе психфака выразили надежду, что студенты сформируют навыки для уважительного и нетоксичного общения в социальных сетях
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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МГУ опроверг информацию о хамстве отца девятилетней студентки. Фото: ЖЖ Евгения Теплякова

МГУ опроверг информацию о хамстве отца девятилетней студентки. Фото: ЖЖ Евгения Теплякова

Пресс-служба факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова опровергла сообщения о том, что отец девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгений хамит однокурсницам дочери в чатах студентов. Там уточнили, что никаких жалоб на поведение мужчины не поступало.

- Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе выразили надежду, что студенты сформируют навыки для уважительного и нетоксичного общения в социальных сетях. В психфаке добавили, что эта ситуация является для учащихся вызовом при освоении аспектов профессии психолога.

Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что в чатах студентов МГУ появился пользователь под ником Петр Иванов, который представился отцом девятилетней студентки и начал хамить собеседникам. Отец девочки, Евгений Тепляков, опроверг эту информацию и заявил, что вброс может быть связан с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. По словам мужчины, это может быть местью за отказ участвовать в ее программе.