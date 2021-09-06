МГУ опроверг информацию о хамстве отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой

МГУ опроверг информацию о хамстве отца девятилетней студентки. Фото: ЖЖ Евгения Теплякова

Пресс-служба факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова опровергла сообщения о том, что отец девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгений хамит однокурсницам дочери в чатах студентов. Там уточнили, что никаких жалоб на поведение мужчины не поступало.

- Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе выразили надежду, что студенты сформируют навыки для уважительного и нетоксичного общения в социальных сетях. В психфаке добавили, что эта ситуация является для учащихся вызовом при освоении аспектов профессии психолога.

Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что в чатах студентов МГУ появился пользователь под ником Петр Иванов, который представился отцом девятилетней студентки и начал хамить собеседникам. Отец девочки, Евгений Тепляков, опроверг эту информацию и заявил, что вброс может быть связан с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. По словам мужчины, это может быть местью за отказ участвовать в ее программе.