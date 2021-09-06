Суд арестовал троих подозреваемых по делу о порче газопровода в Крыму

В Крыму суд арестовал троих подозреваемых по делу о порче газопровода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 4 ноября 2021 года троих подозреваемых в порче газопровода в Крыму.

- Рассмотрены материалы в отношении (двух граждан), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ ("Диверсия"), а также гражданина, подозреваемого в (пособничестве диверсии). Суд постановил избрать для (подозреваемых в диверсии) и (третьего фигуранта) меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года, — сообщила представитель суда в разговоре с журналистами.

При этом один из арестованных является заместитель председателя "Меджлиса"* Нариман Джелялов.

Арестованным вменяется то, что они установили на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывное устройство. В результате повреждения трубопровода газоснабжение в селе было прервано. В суде уточнили, что приняли доводы следствия о том, что все трое подозреваются в совершении тяжкого преступления, поэтому могут сбежать.

*Запрещенная в России террористическая организация