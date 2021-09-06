Онищенко объяснил, почему мужчины трудоспособного возраста умирают чаще женщин Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему мужчины трудоспособного возрасту умирают чаще, чем женщины. При этом слабая половина человечества тянет на себе домашний быт, а сильная после работы все больше времени проводит на диване и смотрит телевизор.

ПО мнению парламентария, дело в том, что женщины более аккуратно относятся к своему здоровью, отсюда и статистика смертности в трудоспособном возрасте. 80% смертей приходятся на мужчин.

- Изначально мальчиков рождается больше, но к возрасту, когда человек создает семью, их не хватает. Мужской организм менее приспособлен к этой жизни, - рассуждает парламентарий.

К тому же, мужчины чаще женщин имеют вредные привычки.

-Хотя в последнее время девочки не уступают в курении, но тем не менее, — сказал Онищенко в беседе с Life.

Когда население подходит к 60-летнему рубежу, здоровье мужчин хуже, чем у женщин из-за социальных причин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поделилась статистикой: почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. 80% из этой возрастной группы – мужчины.