Танцор Папунаишвили рассказал о своем самочувствии после госпитализации: «Адские боли в спине» Фото: Иван ВИСЛОВ

Танцор Папунаишвили рассказал о своем самочувствии после госпитализации: «Адские боли в спине»

Звезда шоу «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили рассказал, как себя чувствует после госпитализации в НИИ имени Склифосовского. Танцор обратился в больницу с «адскими болями в спине».

Врачи провели все необходимые диагностические процедуры, чтобы понять, что спровоцировало приступ боли.

- Сейчас врачи решают, что делать. Сделаны все снимки, МРТ. Точно сказать не могу, но что-то со спиной, — рассказал Папунаишвили 5-tv.ru.

Изначально были подозрения на травму, полученную во время репетиции, но сам танцор говорит, что пострадал вовсе не из-за неудачного пируэта.

- Наклоняюсь за одеждой, а дальше помню только адскую боль в спине. Очнулся и понимаю, что лежу на полу и не могу встать, - делится танцор.

Он признает, что очень терпелив к боли, но видимо на этот раз она была слишком сильной, что организм «отключился».

- Привезли в Склифосовского. Куча анализов, обследований — и два дня в горизонтальном положении, — сообщил шоумен.

После двух дней, проведенных в больнице, врачи разрешили Папунаишвили вставать. Сейчас он чувствует себя лучше.