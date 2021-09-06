Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов США за давление на "Северный поток — 2" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов Соединенных Штатов Америки за санкционное давление на Россию в связи с проектом "Северный поток — 2".

В понедельник, 6 сентября, украинский лидер принял американскую делегацию, состоящую из четырех конгрессменов и одного члена Палаты представителей. Зеленский поблагодарил их за антироссийские санкции.

- Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на "Северный поток - 2" должно быть сохранено, — отметил президент Украины.

Стороны также обсудили тему Донбасса. Зеленский отметил приближение учений России и Белоруссии "Запад-2021", которые пройдут с 10 по 16 сентября 2021 года.

Напомним, оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что в Балтийском море завершилась сварка последней трубы газопровода "Северный поток — 2". Далее секцию, идущую с берега Германии, состыкуют с секцией, которая тянется из вод Дании.

Ранее kp.ru рассказал, почему "Северный поток — 2" так важен для России и ответил на пять важных вопросов о газопроводе.