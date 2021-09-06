Мария Захарова обвинила Запад в кампании по обвинению России в связях с талибами* Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что еще два месяца назад западные страны запустили кампанию по обвинению РФ в связях с радикальным движением "Талибан"*.

- Примерно два месяца назад был запущен практически мем, тезис, что неважно, кто там в чем виноват, но Россия действует неправомочно, потому что она поддерживает контакты с талибами. Вы помните, как на разные лады склонялся и глава российского МИД, и спецпредставитель президента, якобы доставались некие секретные фотографии контактов, хотя все они на сайте министерства опубликованы, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Она напомнила, что резолюция СБ ООН предписывает оказывать содействие политическим сторонам афганского мирного политического процесса. При этом в резолюции "Талибан"* указан, как сторона межафганского политического процесса, уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится признавать режим движения "Талибан"* в Афганистане. Как отметил министр, ситуация в Кабуле в целом спокойная, талибы* обеспечивают правопорядок эффективно. Глава российского МИД выразил надежду, диалог "Талибана"* с лидерами политических сил Афганистана приведет к созданию инклюзивного правительства.

*Запрещенная в России террористическая организация