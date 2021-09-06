Захарова: Российские граждане, работавшие в иностранных посольствах, подвергались "плавной вербовке"

Захарова: Работа россиян в посольстве США помогала им получить гражданство Штатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о "небольшом нюансе", который связан с посольствами США.

По ее словам, работа российских граждан в посольстве США в РФ была связана с возможностью получения ими вида на жительства в Штатах, либо давала возможность получений американского гражданства.

- С одной стороны, они их нанимали. С другой стороны, ... их работа и возможность получения контракта, в частности, в посольстве США, непосредственно была связана с возможностью получения либо вида на жительство, либо гражданства. Такой небольшой интересный нюанс", - рассказала представитель дипведомства в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Также Захарова добавила, что в результате таких действий происходит "конвертация российского гражданина в гражданина США". Именно поэтому, по ее мнению, у России и западных стран по-разному происходит формирование дипломатического персонала.