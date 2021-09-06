Bild: Главу Минэкономики ФРГ увезли в больницу с заседания в бундестаге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 6 сентября, главе Минэкономики ФРГ Петеру Альтмайеру стало плохо прямо во время заседании комитета бундестага. Сейчас медики скорой помощи увезли министра в больницу, сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел около 22:00 по московскому времени. Отмечается, что заседание комитета проходило в отеле "Риц-Карлтон". 63-летний руководитель ведомства жаловался на недомогание еще до начала заседания. Что именно вызвало ухудшение самочувствия чиновника, пока не уточняется. Также неизвестно, как его состояние здоровья оценивают врачи.

Ранее сообщалось, как был госпитализирован бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Его отправили в больницу "Сан-Раффаэле" в Милане. Берлускони провел пасхальные праздники на Лазурном берегу в доме старшей дочери Марины, после чего прибыл на вертолете в больницу на исследование состояния здоровья.