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В мире7 сентября 2021 0:21

Президент Турции Эрдоган выпустил новую книгу "Более справедливый мир возможен"

В книге глава государства акцентирует внимание на проблемах глобальной политики
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Президент Турции Эрдоган выпустил новую книгу "Более справедливый мир возможен"

Президент Турции Эрдоган выпустил новую книгу "Более справедливый мир возможен"

Фото: REUTERS

В Турции стартовала продажа книги президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана под названием "Более справедливый мир возможен".

В ней глава государства акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в том числе, пишет про несправедливость, миграционный кризис, проблемы международного терроризма и исламофобии, а также затрагивает темы дискриминации и двойных стандартов, существующих в обществе. Об этом сообщает агентство Anadolu.