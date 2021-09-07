Президент Турции Эрдоган выпустил новую книгу "Более справедливый мир возможен" Фото: REUTERS

В Турции стартовала продажа книги президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана под названием "Более справедливый мир возможен".

В ней глава государства акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в том числе, пишет про несправедливость, миграционный кризис, проблемы международного терроризма и исламофобии, а также затрагивает темы дискриминации и двойных стандартов, существующих в обществе. Об этом сообщает агентство Anadolu.