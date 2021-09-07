Жертвами землетрясения в Гаити в августе 2021 года признаны 2 248 человек Фото: REUTERS

Общее число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 2 248 человек, пострадали - 12 763 граждан. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты республики.

До этого было известно о 2 207 погибших в результате разрушительного природного катаклизма. Еще 329 человек числятся пропавшими без вести. Сейчас в регионе полностью разрушены свыше 53 тысяч зданий, еще 83 тысячи - частично.

Ранее сайт Kp.ru писал, что землетрясение в Гаити магнитудой 7,2 произошло 14 августа 2021 года. Эпицентр подземных толчков находился в 8 километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине 10 километров. Больше всего в результате случившегося пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство страны приняло решение на целый месяц ввести режим чрезвычайного положения. Последствия случившегося продолжают устранять спасатели и экстренные службы.