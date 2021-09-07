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Политика7 сентября 2021 1:44

Кулеба: Украина предложила США создать зону свободной торговли

По словам украинского министра, такая возможность сотрудничества государств принесет стране дополнительное финансирование
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Кулеба: Украина предложила США создать зону свободной торговли

Кулеба: Украина предложила США создать зону свободной торговли

Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о предложении Киева для Вашингтона. Речь идет о возможности создания между США и Украиной специальной зоны свободной торговли.

По словам украинского министра, такая возможность сотрудничества государств принесет стране дополнительное финансирование.

- Мы предложили американцам создать зону свободной торговли между Украиной и США ... Мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, - сказал Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Также во время своего выступления в эфире чиновник заявил, что во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США на встречу с американским коллегой Джо Байденом, были получены определенные заверения. В частности, американский лидер пообещал украинской стороне, что Штаты будут противодействовать "российской агрессии" и помогут Украине "вернуть территории".