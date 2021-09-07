В Ярославле почтут память хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе 10 лет назад

Российский хоккейный клуб "Локомотив" проведет ряд траурных мероприятий, посвященных 10-летию катастрофы пассажирского самолета Як-42 под Ярославлем. В результате падения воздушного судна разбилась команда спортсменов, которые направлялись в Минск на первый матч сезона-2011/12 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Им предстояло играть с "Динамо". Почтить память погибших хоккеистов смогут все горожане.

Так, 8:30 по московскому времени в Успенском соборе Ярославля пройдет служба, а затем и панихида по погибшим. Еще одна панихида пройдет на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба.

Как писал сайт kp.ru, 7 сентября 2011 года хоккеисты ярославского "Локомотива" вылетели на игру. Однако до места назначения спортсменам не суждено было добраться. В 16:00 по московскому времени пилотам воздушного судна не удалось набрать необходимую высоту при взлете. В результате лайнер столкнулся с радиомаяком, после чего врезался в землю на берегу реки Туношонка.

В тот трагический день на борту самолета находились 45 человек, 43 из которых погибли на месте ЧП. Позже игрок Александр Галимов скончался в больнице, а единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.