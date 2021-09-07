Семья Бельмондо сделала заявление после смерти актера

Члены семьи скончавшегося 6 сентября французского актера Жан-Поля Бельмондо заявили, что сожалеют об утрате своего родственника.

Они признались, что скорбят о смерти Бельмондо, однако его искренняя улыбка останется в их памяти.

- Семья Жан-Поля Бельмондо потеряла свою опору. Он ушел, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется, - цитирует Франс Пресс слова из заявления членов семьи актера.

Ранее kp.ru писал, что 6 сентября 2021 года в своем доме в Париже в возрасте 88 лет умер Жан-Поль Бельмондо. Он был одним из самых популярных актеров прошлого века и являлся одним из символов французского кинематографа. По словам российского актера Александра Панкратова-Черного, незадолго до своей смерти парализованный французский актер успел посетить Россию.