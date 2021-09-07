Пушков назвал главное условие для встречи Путина и Зеленского Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков призвал украинского лидера Владимира Зеленского прежде, чем обвинять Москву в отговорках, определиться, какие именно темы он намерен обсуждать с российским коллегой Владимиром Путиным.

Член Совфеда также отметил, что президент РФ ранее неоднократно заявлял о своей готовности встретиться с Зеленским.

- Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов, - уточнил Пушков, слова которого приводит газета "Взгляд".

Сенатор напомнил украинской стороне, что РФ не намерена обсуждать вопрос о принадлежности полуострова Крым.

- Москва неоднократно подчеркивала, что данный вопрос закрыт, - заявил Пушков.

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко рассказывал, что процесс подготовки встречи Путина и Зеленского идет на самом высоком уровне.