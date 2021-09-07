Счетная палата нашла способ для сдерживания роста цен на жилье в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Счетная палата предложила установить лимит на выдачу льготной ипотеки в России. Ведомство считает это способом для сдерживания роста цен на жилье в стране.

Предполагается сделать так, чтобы льготная ипотеки выдавалась только один раз в жизни на одного заемщика. Об этом РИА Новости рассказала аудитор палаты Наталья Трунова.-

- Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом, - сказала представитель СП.

Ранее в ведомстве заявляли, что меры господдержки строительной отрасли в России в период пандемии коронавируса обернулись ростом цен на недвижимость. Так, по итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке поднялись на 12% по отношению к 2019 году. Кроме того, объем выдачи ипотеки в стране стал рекордным за всю историю - было выдано 1,7 миллиона кредитов на общую сумму 4,3 триллиона рублей.